Curto período, mas propício à tomada de decisões difíceis

Às 16h34 de terça-feira 7-6-11 a Lua quarto crescente ingressou em Virgem e permanece em trígono com Júpiter e oposição a Netuno até 18h08, horário de Brasília. No mesmo período, Mercúrio e Saturno estão em trígono.

Este é um curto período propício a você tomar suas decisões mais difíceis, ainda que intimamente não tenha certeza absoluta sobre elas.

Certezas absolutas são impossíveis perante a complexidade do panorama, no caso atual todos temos de “pagar para ver”, o que significa que só conheceremos as consequências quando tivermos nos atrevido a colocar em marcha a realidade através de nossas decisões.

Por isso, se você estiver com duras decisões em seu colo, adote este período para avançar a despeito de suas dúvidas e dilemas.

