Cumprindo deveres

Das 9h22 de terça-feira 12-7-11 até 11h15 de quarta-feira 13-7-11, horário de Brasília, a Lua que se aproxima da fase CHEIA estará VAZIA. No mesmo período, Vênus e Saturno em quadratura.

Cumprir deveres sem a mínima vontade de envolver-se nesses, nada mais e nada menos do que isso é o espírito deste ciclo estranho e cheio de vieses.

Sua alma não terá dificuldade nenhuma em reconhecer esse espírito, porque lá no fundo da consciência sempre espreita esta condição, o reconhecimento de que a vida adulta é cheia de deveres e pouca diversão.

Porém, apesar do panorama árido que se destila de uma condição como esta, você, na melhor das hipóteses, também reconhecerá no âmago desses deveres tediosos algo diferente, algo que acena com a possibilidade de num futuro próximo haver uma reviravolta que liberte você deste calabouço existencial.

Esse algo é ainda mais estranho que a estranheza causada por você se ver claramente no calabouço existencial que provê muitas obrigações e pouco divertimento.

A estranheza desse algo consiste em sentir uma alegria tola, sem motivo, uma leveza que provoca fé em algo impossível de descrever, mas que renova no centro do coração essa percepção de que tudo continua correndo da melhor forma possível apesar das aparências.

Mesmo que essa estranha sensação dure apenas um microsegundo isso será suficiente para renovar o pacto com a vida mais abundante que se encontra disponível, ainda que soterrada por essa vida estúpida que todos levamos aglutinados em grandes cidades e submetidos a leis e regras que não mais garantem justiça e prosperidade a ninguém.

Viva! Apesar de todas as contrariedades que sugerem que se deva sucumbir ao desânimo.

