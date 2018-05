Preguiça, sua verdadeira inimiga

Das 19h20 de domingo 5-6-11 até 15h48 de segunda-feira 6-6-11, horário de Brasília, a Lua que cresce em Leão está em sextil com Mercúrio, Saturno e Sol.

Cumpra seus deveres com alegria, combata a preguiça, não apenas o céu oferecerá facilidades para isso acontecer como também você deve atualizar a necessária presença de espírito reconhecendo que a exatidão promove a beleza e que o pensamento exato e correto propicia o sentimento delicado.

A brutalidade é filha dileta da preguiça, que sempre começa com bons argumentos nas pessoas medianamente inteligentes, mas que resulta sempre no mesmo, o embrutecimento.

Agora tudo é favorável a quem se esforça, mas como se começa a trilhar esse caminho?

Com boa vontade, com a suprema boa vontade que exorciza a preguiça e fornece instrumentos para cumprir as tarefas necessárias com alegria.

Próximo boletim será publicado às 19h20 de 5/6/11