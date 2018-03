Cuidado com esta Lua VAZIA

Das 18h48 de domingo 23-10-11 até 13h50 de segunda-feira 24-10-11, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Virgem está VAZIA.

Desista! Sua ansiedade não fará o tempo andar mais rápido nem será pressão efetiva para que aconteça o que sua vontade propõe.

Durante a Lua VAZIA a atitude mais sábia será sempre a de se render ao Vazio Infinito e levitar graciosamente nesse sem nada exigir, mas se entregando ao que der e vier.

Isso se faz com mestria através da prática da sagrada arte da despreocupação, um exercício perdido no tempo, que depois da Revolução Industrial foi esquecido.

Porém, esquecer não é o mesmo que se perder, a alma humana precisa renovar seu contato com a despreocupação com a mesma assiduidade com que se alimenta, com que dorme ou com a mesma frequência em que pensa em sexo.

Despreocupar-se é essencial, quanto mais se este período de Lua VAZIA ocorre, como é o caso, em pleno início de semana útil.

Começar bem esta semana útil em particular significará você começá-la com leveza, sem colocar seus exércitos em marcha como se a oportunidade de fazer tudo o que não fez no passado fosse agora.

Próximo boletim será publicado às 13h50 de 24/10/11