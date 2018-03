Cuidado com a Lua VAZIA

5-4-12 – quinta-feira – Das 2h38 até 12h33, horário de Brasília, a Lua que cresce em Virgem está VAZIA.

Início de feriado de Páscoa com Lua VAZIA, uma que acontece logo depois de um período disperso e nervoso, o que incentiva as pessoas a buscarem refúgio no divertimento de forma imediata.

Essa combinação não é nada boa para pegar uma estrada.

Francamente, se você contrariar a lógica e iniciar sua viagem depois deste período, saiba que isso vai, pelo menos, proteger você de eventuais perigos.

Porém, talvez essa atitude não consiga fazer com que você fique livre das aglomerações, dada a combinação estranha que houve entre o período anterior e o atual.

Logo mais, ainda por cima, começa o período de Lua CHEIA, sempre motivo de tensão também.

Entenda, tudo que está escrito até aqui são sintomas de nossa ainda forte incompetência para lidar com a dimensão cósmica em que nos movimentamos e somos, pois tudo poderia ser ao contrário do descrito.

Se fossemos um pouco mais dispostos a viver numa dimensão maior daquela de nosso umbigo, então momentos como este serviriam para elevar a consciência e nos tornarmos instrumentos do DIVINO.

Próximo boletim será publicado às 12h33 de 5/4/12