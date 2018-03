Criatividade organizada

Às 6h58 de quinta-feira 22-3-12 a Lua ingressou em Áries onde completará a fase Nova em conjunção com Mercúrio e Urano até 15h36, horário de Brasília.

Criar não é necessariamente bagunçar, o objetivo pode muito bem ser arrumar melhor as coisas da vida, organizado-as minuciosamente.

A criatividade é facilmente associada ao caos, à vida sem regras e ao desleixo, porém, neste caso particular do momento atual, há criatividade circulando e disponível para você organizar melhor as coisas mais importantes de sua vida.

Só que isso precisa ser feito de acordo com a intuição e não seguindo o manual.

Ou seja, na prática isso significa que se, por exemplo, você se acostumou a fazer o mesmo caminho para ir de casa ao trabalho, mas nos últimos tempos você tem experimentado atrasos e desconforto nesse trajeto, pois bem, então chegou a hora de tentar um novo caminho, uma nova maneira de chegar ao mesmo lugar de sempre.

Esse exemplo servirá para demonstrar o que significa dar uma arrumada diferente às coisas da vida.

Agora a bola está com você e o Universo inteiro espera que faça seu melhor jogo.

Próximo boletim será publicado às 15h36 de 22/3/12