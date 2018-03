Criar e destruir

Às 21h28 de segunda-feira 28-1-13 a Lua que começou a minguar ingressou em Virgem e está em oposição a Netuno, quadratura com Júpiter, trígono com Plutão e sextil com Saturno até 18h13 de terça-feira 29-1-13, horário de verão de Brasília.

Criar é impulso inerente à consciência humana, somos os inventores deste planeta.

Contudo, nossa humanidade ainda não aprendeu a aceitar o momento em que precisa destruir o que inventou, já que continuar sustentando criações que não respondem às necessidades faz nossa humanidade estacionar no tempo e, por isso, regredir em vez de progredir.

Sabedoria para compreender o momento da necessária destruição, isso é o que nossa humanidade precisa!

Porém, eterna desejosa dos frutos da ação empreendida, nossa humanidade se amarra tanto aos resultados que, depois, na hora de ter de se livrar desses imagina que teria de cortar uma parte de si mesma.

Há um pouco de verdade nisso, porém, a parte cortada seria justamente a que impede maior avanço e progresso, uma parte estacionada no tempo que obriga a produzir alimento para ela numa realidade que já não serve mais, não é útil nem para ela nem para ninguém.

O mundo anda aprendendo o segredo da atração e se dedicando a fazer o que sempre fez, formular desejos e atrair recursos para realizá-los.

Porém, na mesma medida em que se exercita na atração deve também se exercitar na destruição, para não ficar um dia tão entulhada de realizações que se descubra escrava dessas, porque a todas deve administrar e não lhe resta mais tempo livre para se regozijar.