Criando às avessas

Das 20h24 de segunda-feira 3-10-11 até 15h52 de terça-feira 4-10-11, horário de Brasília, a Lua quarto crescente de Capricórnio está em quadratura com Mercúrio e Saturno.

Todas as mentiras são o avesso de uma virtude humana, o dom da criação.

Porém, são o avesso e por isso não se pode reverenciar as mentiras, são distorções da realidade que confundem e limitam a liberdade humana, a capacidade de decidir por nós mesmos o melhor caminho a seguir.

No fundo, a mentira é uma invenção, porém, de um tipo que limita em vez de promover.

Este é um momento mundial em que só há mentiras para explicar o que é inaceitável, que o sistema administrativo planetário esteja em colapso e ninguém consiga remediá-lo e que, inclusive, tenha aquele bando de psicopatas empossados de gente grande promovendo ativamente a recessão mundial para lucrar com isso.

Agora, vamos combinar, como se poderia estar investido em funções de extrema importância e não saber explicar o que acontece? Por isso se brande a mentira, como forma de ganhar tempo e de desviar a atenção do que é realmente importante todos sabermos.

O uso da mentira não é novidade, essa é a primeira arma que atira quando começam as guerras. Nós estamos agora em outro tipo de guerra, sem sangue causado diretamente, por enquanto pelo menos; a nossa é uma guerra ideológica, mas peculiarmente não é de uma ideologia contra outra, mas da decadência de todas as conhecidas e das braçadas caóticas que todas dão poucos instantes antes de afogar-se e perder o último fio de vida que lhes resta.

Aturar a mentira sistemática acaba com a saúde nossa de cada dia! Porém, mais doentio ainda é vários Estados do mundo se armarem para institucionalizar a mentira em benefício de se preservarem no poder.

Isso é mais do que doentio, é o retorno do velho e conhecido autoritarismo com seus sinistros mecanismos de tortura, hoje em dia não mais tão expostos quanto antigamente, mas solapados através de propaganda subjetiva.

