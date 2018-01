Criações e lutas

À 1h07 de quinta-feira 17-7-14 a Lua ingressou em Áries para completar sua fase QUARTO MINGUANTE em trígono com Júpiter, quadratura com Mercúrio e Plutão, conjunção com Urano e oposição a Marte até 23h18 de sexta-feira 18-7-14, horário de Brasília. No mesmo período, Vênus ingressa em Câncer.

Que do pensamento à ação seja propício não haver demora não te dá licença para fazer tudo de forma desleixada, pois isso pode custar muito caro, inclusive às pessoas que Tu amas.

Tuas idéias hão de tomar forma através de planos sempre muito bem elaborados, pois isso fará com que essas se estabilizem. As idéias estão sempre surgindo, mas poucas se estabilizam por falta de Tu as anotares e elaborares planos com elas.

Essas idéias são como filhos, elas querem encarnar, e Tu respondes mediante a pretensão de criar algo próprio, algo que leve tua assinatura.

Talvez chegues à conclusão de que o processo é simples na teoria, mas muito difícil na prática, porque este mundo em que existimos é impermeável a todo processo criativo, resiste e tenta apenas preservar o que já foi absorvido por ele.

Isso se transformará numa luta de muitos anos, e não terás sido Tu apenas a lutá-la, é a luta de nossa humanidade no mundo que ela mesma inventou e que resiste a ser reinventado.

Após inúmeras e violentas flutuações e exagerados esforços, muitos desses resultando em fracassos, conquistarás êxito, porque assim são as coisas.

Porém, talvez olhes para trás e percebas o custo que isso significou e lentamente conduzirás teu ímpeto a outra dimensão, e aprenderás a medir melhor a magnitude do poder criativo que manejas, pois terás te esclarecido a respeito do dano que se pode causar com esse.