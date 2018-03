31-8-13 – sábado – Das 2h58 até 21h08, horário de Brasília, a Lua que míngua em Câncer está em quadratura com Urano, conjunção com Júpiter e quadratura com Vênus.

Agir de forma destrambelhada, desconjuntada e canastra não deveria ser motivo de abster-se de agir, afinal, é mesmo difícil encaixar o universo infinito de sonhos e motivações no pequeno veículo de manifestação, que é o corpo.

A vida corporal é uma coreografia cômica, dá a impressão de ser um ballet de baldes caindo escada abaixo que fazem muito barulho pelo caos que representam, porém, em determinados momentos e pela própria natureza inerente do movimento, levitam no ar com graça e leveza.

Assim somos nós, almas que tentam se encaixar em pequenos e limitados veículos corporais.

Por isso será sempre bom manter o corpo saudável, leve e bem disposto, e se para isso for necessário fazer exercícios diários, que assim seja!

Um veículo em boas condições é muito importante, a qualquer momento você poderá necessitá-lo, e se não estiver em boas condições para satisfazer a necessidade, o que você fará? Começará a entoar a ladainha de justificativas?

De todo modo, ainda que preparemos o corpo e o deixemos em condições de agir a qualquer momento, quando houver intensidade envolvida, que é o que parece estar em jogo neste momento, os movimentos serão destrambelhados.

Porém, a aparente falta de elegância não há de ser motivo de renunciar à ação, será melhor continuar em frente, com o peito palpitando, os olhos marejados de lágrimas e a garganta apertada por palavras que querem ser ditas e pela simultânea sensação da inadequação para dizê-las.

Diante de um cenário desses, imagine você ser o protagonista principal de um filme de comédia e faça a sua parte porque, afinal, é bem melhor passar por canastra do que perder a oportunidade de colocar toda a intensidade em manifestação através desse veículo maravilhoso, que é o corpo.