Às 22h19 de quarta-feira 16-10-13 a Lua que cresce ingressou em Áries e está em quadratura com Plutão, conjunção com Urano e trígono com Vênus até 17h55 de quinta-feira 17-10-13, horário de Brasília.

Uma e outra vez te deparas com os mesmos obstáculos e a ira toma conta de tua mente, já não aguentas mais, queres chutar o pau da barraca, mandar o mundo à m… e surgir em terras distantes para te reinventar.

Para te reinventar não precisas de terras distantes, onde serias uma alma anônima com um terreno virgem para desbravar; para te reinventar precisas de coragem, só isso.

A coragem não te livrará de sentires medo, com esse companheiro incômodo haverás de lidar durante toda a existência, ele se ramifica e cria raízes insuspeitadas, sempre te surpreenderás, pois o reconhecerás por trás das máscaras e mentiras que utilizarás para não te reinventares com a velocidade necessária.

Acredita, o mundo não deixará de produzir contratempos e adversidades, está aí para isso, nada mudará com a velocidade de teus ideais, te acostuma a ter de lidar com um mundo que está às avessas, na margem oposta do que deveria ser.

Acredita também, o fato de Tu enxergares com clareza esse panorama é o bom sinal de tua alma ter começado a se libertar e, em se libertando, propiciar que aqueles que fazem parte do teu círculo de influência também o façam com maior facilidade.

Então, chutar o pau da barraca te daria um alívio efêmero, no momento seguinte comprovarias que as adversidades continuariam aí e que ainda por cima terias te tornado responsável por arrumar o que foi desmontado.

Reinventar-se para driblar o que se opõe a ti, isso sim!