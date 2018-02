Convergência

Às 16h09 de quinta-feira 14-3-13 a Lua que cresce ingressou em Touro, em sextil com Netuno e Mercúrio, e oposição a Saturno e trígono com Plutão até 14h12 de sexta-feira 15-3-13, horário de Brasília.

De todos os modos que você pensar, sempre concluirá que foram seus próprios passos e atitudes as causas de você estar aqui e agora tendo de administrar situações chatas e constrangedoras. Ou mesmo de brandir essas atitudes em nome de algo que interessa a você obter.

Você sempre estará no centro do labirinto que seus próprios passos tramam, só se vai além quando labirinto, investigador, o investigado e todo o processo que é inerente a essa trama convergem naquilo que as contém, a Vida de suas vidas.

Você sempre poderá facilitar, para si e para todos; você também terá sempre a chance de dificultar, para seu próprio mal e o de todos.

Só uma estrela maior para você orientar seus passos poderia resolver o labirinto, colocando-o em sua devida perspectiva e proporção.

Aproveite as circunstâncias, adversas ou propícias, para ser sempre uma pessoa melhor, sábia e compreensiva, de bom ânimo e prestativa.

Viva seu drama, sua comédia, sua tragédia dentro de suas pertinências e nada além, todas são apenas fragmentos da eternidade, vestígios de Algo Maior.

Anime-se com as eventuais adversidades, saúde-as como a chance de revelar que é a boa índole a que vence todas as batalhas, mesmo quando numericamente inferior.