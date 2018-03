Congregar-se é a solução

Das 14h22 de domingo 18-3-12 até 17h32 de segunda-feira 19-3-12, horário de Brasília, a Lua que míngua em Aquário está em quadratura com Vênus e trígono com Saturno.

Lute contra o isolamento, pois se você não é uma dessas almas raras que há entre o céu e a terra, que precisam de absoluto isolamento para trabalhar incessantemente a favor da elevação da consciência humana, então sua salvação consiste em estabelecer vínculos de colaboração mutua com o maior número possível de semelhantes.

As preocupações isolam, pois você as alimenta com o medo, que divide as pessoas e as coloca umas contra as outras, num salve-se quem puder que termina infalivelmente em todos se perdendo em vez de se salvando.

A única salvação possível consiste na congregação, esta é a reposta eficiente contra todo sistema hipnótico que insiste em fazer com que nossa humanidade olhe sua própria espécie com desconfiança, imaginando de forma perversa que seu progresso consistiria em esmagar os de sua própria espécie, que também olham do mesmo jeito, porque se convenceram disso.

Tudo isso representa um artifício perverso com o qual é melhor nem se meter, mas pelo contrário, fugir para outro lado em busca da alegria perdida.

Só com alegria se superam os problemas que tanto parecem ser o motivo de perder essa alegria. A alegria se perde por vontade própria e não como resultado dos acontecimentos.

Se você perdeu a alegria é porque assim o desejou, assim o decidiu, e com a mesma força que decidiu abandonar a alegria terá de decidir recuperá-la, pois só com alegria irradiando do fundo do seu coração você levitará acima dos desastres em andamento. Levitará sorridente ao perceber que nada tem verdadeira importância, que tudo que acontece é fruto da necessidade e que um Plano Maior está em andamento.

Se há, por acaso, uma turma de pervertidos planejando maior miséria para o mundo, tenha compaixão deles e não raiva, porque não sabem o que fazem, se esquecem de que eles podem ser bons estrategistas, mas que só o Altíssimo sabe fazer Planos perfeitos.

Próximo boletim será publicado às 17h32 de 19/3/12