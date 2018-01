Às 0h24 de quinta-feira 9-1-14 a Lua que cresce ingressou em Touro e está em sextil com Netuno, trígono com Plutão e sextil com Júpiter até 4h48 de sexta-feira 10-1-14, horário de verão de Brasília.

Os convencimentos são lugares virtuais onde tua mente estaciona, procurando conforto, o velho e bom conforto, quem não gosta, afinal, de conforto?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quando te dói a vida, quando não a compreendes, quando te parece muito dura a jornada entre o céu e a terra, logo te lembras do além, atualizas a consciência daqueles que supões estão aí como seres superiores para te brindar com o conforto que procuras, e quando o encontras, tornas a deixar de lado o relacionamento com esses seres superiores.

Os seres superiores não podem te dar conforto porque nada fizeram para tirá-lo de ti, Tu és a única causa do teu desconforto, de tua angústia, de teu constrangimento. Esta afirmação não deveria te servir para aprofundares tua angústia, mas para reconheceres que a mesma força que utilizas para te angustiar é a que te elevaria acima dela.

Porém, tens os teus convencimentos, que são inamovíveis, são impenetráveis; a vida bem que tenta te induzir a que os desintegres, mas cada tentativa a recebes como dor e te angustias. Enquanto isso, a vida te acena do outro lado dos teus convencimentos com liberdade, com amplitude, com leveza…

Conforto é uma cadeira ergonômica para que teu corpo esteja livre para fazer os movimentos que precisa enquanto trabalhas, sem que isso sacrifique a postura. Conforto é ter itens de segurança básicos para que dirijas teu veículo. Conforto é ter tempo livre. Esse não é um conforto que vem depois do sofrimento e para mitigá-lo, é o conforto que o previne.

Conforto, porém, não receberás se teu convencimento é o de que a vida aqui na Terra seja um lugar de sofrimento, como poderias receber conforto, como poderias sequer pretender conforto se na verdade não é isso que buscas? Buscas esse conforto só para confirmar que precisas sofrer, quem poderia te salvar disso?

Só Tu poderias te salvar, só Tu.