Das 21h50 de segunda-feira 3-12-12 até 20h09 de terça-feira 4-12-12, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Leão está em quadratura com Vênus e Mercúrio.

Se o mundo acabar em menos de vinte dias, melhor aproveitar este período para confessar o que você não gostaria de levar para a tumba, nem muito menos ser cobrado disso se por ventura depois do falecimento acontecer o Juízo Final.

Porém, se o mundo não for acabar e você, mesmo assim, tiver algumas confissões engasgadas no coração, continue em frente com a simulação, ainda sobrará tempo para continuar fingindo que está tudo bem, quando na prática nada está nada bem.

Perdão se a frase anterior pareceu cínica ou irônica, não era a intenção, mas depois de escrita ficou parecendo. Acontece que vivemos considerando a eternidade, o que não é irreal demais, apesar de não saber como isso poderia ser verdade e, desprovidos de parâmetros que nos façam pensar, tal como esse do fim do mundo, vivemos como se tivéssemos todo o tempo do Universo disponível, e nem sempre, aliás, poucas vezes aproveitamos esse tempo indefinido para empreender projetos que, talvez, iriam além de nossos falecimentos. Nada disso, em geral vivemos em compasso eterno para sustentar erros por mais tempo do que mereceríamos. Ou seja, na prática perdemos um tempo danado!