Das 14h01 de quarta-feira 29-5-13 até 20h58 de quinta-feira 30-5-13, horário de Brasília, a Lua que míngua em Aquário está em trígono com Júpiter, Vênus e Mercúrio, e quadratura com Marte.

Sermos conectados e interativos com a natureza, entre nós mesmos, partícipes do reino humano e, também com reinos invisíveis para os sentidos físicos, mas não por isso imperceptíveis, essa condição não foi inventada com a Internet, apenas descoberta e transformada em tecnologia e dinamizada mediante aplicativos e redes sociais.

A solidão é impossível para o ser humano. Todos podemos nos sentir solitários, mas isso não significa que estejamos desconectados e incapazes de interagir. A própria condição da solidão é uma conexão, é a mente que se sintoniza com o sentimento de solidão cultivado por milhares de pessoas no mundo inteiro, daí o tamanho da sensação quando essa ocorre.

A solidão é impossível, o Universo inteiro é um oceano de Vida que se distribui infinitamente porque todas as coisas e todas as entidades estão conectadas pelo fio sutil da Vida de suas vidas.

O assunto, especialmente para nós, humanos, consiste em elaborar, perceber e aproveitar conscientemente essa malha infinita de conexões e interatividade.

O advento da Internet e as redes sociais é uma grande oportunidade de treinar esse destino, colocando em relevo o quanto nós, humanos, fazemos m* distribuindo opiniões tolas e equivocadas através das conexões e o quanto, essas mesmas conexões, se bem utilizadas podem salvar vidas e distribuir conhecimento e elevação.