Comunicação

21-6-12 – quinta-feira – Das 10h58 até 13h49, horário de Brasília, a Lua que cresce em Câncer está em conjunção com Mercúrio.

Responda emails, retorne os telefonemas, organize os recados, faça agora todas as comunicações que forem essenciais e, principalmente, dê conta de todas as respostas que vão se arrastando ao longo de tempo sem conclusão.

Este período é curto, mas o alívio que dará a você se ver livre das respostas que ainda permanecem em suspense será forte o suficiente para perceber que, no futuro, talvez seja melhor se organizar e não deixar isso acontecer de novo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Deixar de responder é como ficar em silêncio quando alguém lhe dirige uma pergunta, na prática isso seria uma falta de consideração.

Nós fazemos isso com emails e recados porque nos cobrimos com o argumento de que “falta tempo”, mas só o fazemos porque não temos a pessoa na nossa frente e, por isso, nos damos o luxo de mentir. O tempo nunca falta, porque não é uma coisa.

Adiante expediente e desfrute do alívio que isso trará.

Além do quê, logo depois do horário em que este período terminar, vai começar um de Lua VAZIA que irá até a madrugada de amanhã, sexta-feira, sugerindo que talvez seja sábio declarar feriado para o resto do dia.

Próximo boletim será publicado às 13h49 de 21/6/12