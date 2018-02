Às 2h25 de domingo 17-6-12 a Lua quase Nova ingressou em Gêmeos e está em conjunção com Júpiter e quadratura com Netuno até 8h42, horário de Brasília.

A comunicação com o além é possível, mas sugiro não comentá-la abertamente para não passar por louco. Escolha a hora e o lugar certo, sempre haverá pessoas de mente aberta o suficiente para compartilhar essas experiências.

Porém, afirmo, a comunicação com o além é completamente possível, só é necessário ter um pouco de cuidado para discernir que essa aconteça realmente com o além, e não com as miragens do mundo astral, onde vicejam os produtos de nossos próprios pensamentos que nunca conseguiram se realizar.

Neste momento a comunicação com o além está facilitada, essa pode acontecer durante o sono, mediante sonhos vívidos, ou pode eventualmente fazer com que você acorde e num sobressalto pensar ter ouvido algum ruído estranho, mas que coincidentemente o faz lembrar alguém que já faleceu.

Contudo, é possível que essas miragens do mundo astral também tenham força suficiente para fazer você acordar, por isso, use o poder de discernimento, pois há comunicações que são reais e merecem atenção, enquanto outras é melhor desligar, da mesma forma com que você desligaria a TV quando está passando algum programa detestável.

Próximo boletim será publicado às 8h42 de 17/6/12