Compreensão intuitiva

18-10-11 – terça-feira – Das 12h32 até 23h, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Câncer está em trígono com Mercúrio e Vênus.

No meio dessa desorientação toda, pois o mundo não está em condições de sinalizar o melhor caminho a você, encontre neste momento astrológico a oportunidade de compreender intuitivamente o melhor rumo que você poderia dar aos assuntos de seu interesse.

Se além de intuir e perceber esse melhor rumo você tiver boa vontade, entusiasmo e energia vital suficientes, então tome a iniciativa e coloque em marcha as atividades e empreendimentos mediante os quais você supere a estranheza desorientadora do mundo e crie o caminho com seu próprio empenho e esforço.

Isso é possível, mas é necessário manter a mente atenta, livre de narcóticos e ilusões.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Próximo boletim será publicado às 23h de 18/10/11