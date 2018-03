Compreenda melhor sua própria mente

Das 3h04 de quarta-feira 28-3-12 até 11h05 de quinta-feira 29-3-12, horário de Brasília, a Lua que cresce em Gêmeos está em quadratura com Gêmeos.

A razão, muito valorizada no Ocidente, mas que do jeito que é tratada é em grande parte uma fantasia, dado que a mente humana não poderia se desvincular das emoções para perceber o mundo e que, pelo contrário, a mente dita racional é na verdade passionalmente apegada ao que busca, se contradizendo eternamente; enfim, dizia que a razão, além de ser parcialmente uma fantasia também pretende ter capacidade de explicar tudo, e por isso se enreda em formulações mentais que não leva a nada e que, em vez de simplificar as coisas, acaba complicando tudo.

Neste momento se pode ter uma cabal confirmação das afirmações anteriores.

Evidentemente, para que esse exercício, que em sua maior parte é estéril, possa emergir, a realidade das circunstâncias precisa fornecer fatos que deem o que falar.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E isso é tudo que nossa humanidade moderna aprecia, ter o que falar, ainda que para falar tenha de fingir que conhece o assunto que fala. Na verdade, ter assunto para falar poderia ser algo inofensivo, apenas a boa intenção de puxar conversa para estabelecer contato humano.

Porém, do jeito que andam as coisas, a opinião pública vem sendo manipulada com propagandas intencionalmente postas em marcha. Vide o exemplo recente do fenômeno KONY 2012, que não passou de um exemplo de propaganda totalitária para as mentes modernas e sofisticadas, que fazem uso dos instrumentos tecnológicos que estão disponíveis e que com avidez desejam utilizar.

KONY 2012 foi uma propaganda militar, uma preparação da opinião pública para que as tropas do primeiro mundo invadissem parte da África, com certeza não para defender criancinhas assustadas, mas com outros e mais sórdidos objetivos.

Por isso e por outras coisinhas mais, quando você tenha assunto para falar, em primeiro lugar pesquise a verdadeira origem do assunto antes de passar para frente a opinião.

Próximo boletim será publicado às 11h05 de 29/3/12