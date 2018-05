Com empenho, os negócios podem dar certo

Às 3h de quinta-feira 16-6-11 a Lua Cheia ingressou em Capricórnio e permanece em trígono com Júpiter, quadratura com Urano e conjunção com Plutão até 14h23, horário de Brasília.

Agora é propício empenhar-se em fazer dar certo seus negócios, principalmente se esses forem mirabolantes, fora do comum, que no ventre tragam melhorias para a maior quantidade possível de pessoas.

Geralmente quando as pessoas se envolvem em negócios visam seu próprio e particular progresso, deixando apenas como um vago pano de fundo a melhoria das condições sociais e o bem comum.

Porém, como nossa civilização está em franca transformação e o sentido dessa é colocar o bem comum em seu devido lugar, que é o topo da pirâmide da hierarquia de valores, aquelas almas que são idealistas e perseguem utopias através do mundo de negócios encontrarão boas chances de avançar, muitas mais do que aquelas almas que continuarem insistindo na competição predadora que tudo arranca do planeta sem nada dar em troca.