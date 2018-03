Colocando relacionamentos nos eixos

Às 23h12 de quinta-feira 3-1-13 a Lua que míngua ingressou em Libra e está em oposição a Urano, quadratura com Mercúrio, trígono com Júpiter e Marte, e quadratura com Plutão até 16h10 de sexta-feira 4-1-13, horário de verão de Brasília. No mesmo período, Marte e Júpiter em trígono.

Independente de o ano civil ter começado há poucos dias, mas aproveitando o ensejo, este período parece ser auspicioso para aquelas almas decididas a colocar os relacionamentos que mais lhes interessam nos eixos do crescimento espiritual de todas as partes envolvidas.

Porém, vale a pena ressaltar mais uma vez, nada acontece automaticamente no mundo humano.

A leitura aqui feita consiste na trama fornecida pelo suporte estelar, porém, para que a SINCRONIA aconteça e aqui na Terra essa trama seja aproveitada, nossa humanidade precisa fazer a sua parte.

Por isso, e como o período é bastante curto para tanta coisa que precisaria ser feita, de modo que os relacionamentos entrem no eixo que lhes corresponde, melhor arregaçar logo as mangas e cumprir todos os rituais.

Porém, atenção! Como o que está aqui envolvido é nada menos do que a dinâmica de relacionamentos, não confunda colocar as coisas no eixo com “discutir a relação”. Nada de bom nunca sairá de “discutir a relação”, só enfado e fastio, pois esse exercício só serve para as pessoas se martirizarem umas às outras e nada além disso.

No caso deste período o assunto não é teórico, mas prático, é tomar todas as atitudes que sabidamente serviriam para acalmar os ânimos e sinalizar que tudo continua bem.