Coisas que precisam ser ditas

Das 16h56 de sábado 28-12-13 até 11h55 de domingo 29-12-13, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Escorpião está em conjunção com Saturno e sextil com Vênus. No mesmo período, Sol e Mercúrio em conjunção.

Nada faças do qual depois te arrependerias, ou que te causasse vergonha, neste momento essas situações não passariam despercebidas ao Universo nem tampouco ficariam impunes.

E se a palavra “impune” te parece forte demais, começa entendendo que se fizeres algo do qual depois te arrependerias ou envergonharias, que isso significa que, por princípio, Tu estás punindo algo ou alguém com tuas atitudes. Então, se o resultado seria Tu não ficares impune, por que isso te pareceria forte demais para aceitá-lo?

As coisas precisam ser ditas, e se ao dizê-las parecerem cruas demais, bem, melhor reconsiderar essa atitude de rejeitá-las ou criticá-las porque antes não passaram pelo processo de melhoramento de imagem.

Te acostuma a aceitar realidades cruas, sem maquiagem, a Vida não dá rodeios nem tampouco doura a pílula quando quer te dizer algo.