Das 13h25 de quinta-feira 13-10-11 até 4h54 de sexta-feira 14-10-11, horário de Brasília, a Lua que míngua em Touro está em quadratura com Marte. No mesmo período, Sol e Saturno estão em conjunção.

Hora da cobrança!

Certamente, sua alma acalentou inúmeras reclamações e tem, por isso, inúmeras cobranças a ser feitas, a maior parte delas subjetivas; reclamações de ofensas, de erros não reparados ou de falta de interesse e reciprocidade nos relacionamentos. Porém, há também as cobranças clássicas, de bens materiais e dívidas de dinheiro.

É hora de fazer essas cobranças.

Porém, veja que as cobranças serão feitas a você também, porque essas circulam com maior ímpeto e velocidade no momento atual.

Pague suas dívidas na mesma razão das cobranças que fizer aos seus semelhantes.

Ou, perdoe os que devem a você na esperança de que seus credores também perdoem você.

Próximo boletim será publicado às 4h54 de 14/10/11