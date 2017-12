Das 18h33 de domingo 6-4-14 até 15h14 de segunda-feira 7-4-14, horário de Brasília, a Lua em Câncer atinge a fase QUARTO CRESCENTE em quadratura com Urano, oposição a Plutão, quadratura com Marte e trígono com Saturno. No mesmo período, Mercúrio ingressa em Áries.

Chutar o balde, por que não?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se tu aguentares a coreografia de ver o balde descendo escada abaixo com a sua inerente coreografia caótica, por que não chutá-lo?

Aceitando a imprevisibilidade dessa coreografia posta em marcha por teu chute, perceberás momentos de rara beleza acontecendo, porém, a maior parte do tempo será dissonância mesmo o que testemunharás, mas se Tu aguentas e isso não provocar prejuízos a ninguém, por que não chutar o balde?

É, Tu não precisas manter a posse o tempo inteiro, tua vida não é uma sessão de fotografias para a qual precisas estar sempre na tua melhor imagem, sem perder o vinco ou te despentear. Às vezes te cansa não sair do lugar, às vezes a paciência se esgota e, então, chutar o balde é a opção indicada.

Dizem que o caos veio antes da ordem, mas isso pode ser apenas um recorte epistemológico, nada garante que antes desse caos considerado primevo não houvesse outra ordem que temporariamente tenha sido perturbada pelo surgimento do caos, quem sabe se uma divindade suprema não cansou e chutou o balde?

O que veio primeiro e o que depois, isso é irrelevante agora, se o balde está aí e Tu tens vontade de chutá-lo e presença de espírito para assumir as consequências, então…