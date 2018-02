Celebração venusiana

Das 4h54 de quarta-feira 27-6-12 até 5h23 de quinta-feira 28-6-12, horário de Brasília, a Lua quarto crescente de Libra está em conjunção com Saturno. No mesmo período, Vênus reinicia progradação.

O que ficou parado, apesar de todos seus esforços e resistência, começará a dar sinais de dinamismo novamente, o que será motivo de celebração.

Porém, a celebração será toda daqueles que não desistiram, dos que apesar de todos os sinais contrários continuaram empenhados em fazer as coisas dar certo, esses sim receberão com fogos de artifício a visão de que as circunstâncias desemperram e começam a facilitar.

Os outros, sempre encostados esperando que a realidade faça tudo por eles, não terão tanto motivo para celebrar, serão agraciados com uma mínima dose de facilitação, porque o Universo é de todos, mas não na mesma medida dos empenhados a dar seu melhor o tempo inteiro.

Durante este período, se você for da tribo dos empenhados, será propício se empenhar ainda mais, tentando resolver em pouco tempo o que até aqui parecia tão emperrado que você tinha começado a imaginar em desistir. Persista em vez de desistir, insista!

Faça sua parte envolvendo coração, mente e corpo; faça do cumprimento de suas tarefas o objeto de maior prazer do mundo, veja tudo com os olhos da esperança, que foi parar nos bastidores nas últimas semanas, mas que esteve sempre aí, firme e forte.

Próximo boletim será publicado às 5h23 de 28/6/12