Às 12h18 de quinta-feira 10-10-13 a Lua ingressou no signo de Capricórnio para cumprir a fase quarto crescente em sextil com Netuno, conjunção com Plutão, quadratura com Urano, sextil com Saturno e Mercúrio, e oposição a Júpiter até 21h06, horário de Brasília.

Um cansaço abissal se apodera de tua mente, um fastio profundo, uma solidão sem limites; não resistas nem tampouco temas te perder nesses estados de consciência, enfrenta, te permite olhar com firmeza aquilo que de outra maneira te assustaria e, fugindo do confronto, te serviria de alimento para fingir que a vida aqui na Terra seria um paraíso cor de rosa. Não é!

Não seria digno de ti deixar de enfrentares o que sabes ser real, teu cansaço, pois sem o enfrentamento o paraíso imaginado se transformaria no inferno, sempre fechado dentro do armário de tua consciência, fazendo barulhos estranhos enquanto finges estar tudo bem.

Estar tudo bem, afinal, o que isso significa? Que está tudo bem? Ou que preferes não comentar sobre o que sabes não estar bem?

Contempla com firmeza o desenho que teus próprios passos fizeram até aqui, reconhece os erros terríveis que cometeste, porém, reconhece também o amor que se irradia através de teu coração; reconhece a ambiguidade de tua experiência de ser, o quanto amas e desprezas simultaneamente aqueles que te esforças em proteger, reconhece com realismo fantástico teus próprios sentimentos, sem tentar te investir de personagens estereotipados para te proteger contra o reconhecimento.

O reconhecimento te libertará, ainda que durante um tempo te faça sofrer e chorar aos soluços. Não importa! Destrói a imagem falsa que fazes de ti, não te acovardes diante do nada que parece haver por trás dessa imagem falsa, logo verificarás que onde pensavas haver nada reside a tua verdade, tua experiência de ser independente e livre.

O mundo melhor com que sonhas precisa que Tu faças essa faxina. Afinal, o mundo não é uma entidade abstrata, é o somatório de toda nossa humanidade.