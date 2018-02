Das 11h33 de terça-feira 21-5-13 até 4h36 de quarta-feira 22-5-13, horário de Brasília, a Lua que cresce em Libra está em trígono com Vênus e Júpiter.

Francamente, se tiver de ser realista e ortodoxo em relação à leitura dos sinais astrológicos, poucas brechas de bons augúrios poderiam ser descritas.

Como este período seria uma dessas brechas, recomendo firmemente aproveitá-la, porque a manifestação das condições astrológicas não é um processo automático, você deve fazer a sua parte também.

O movimento astrológico é como o oceano, está aí o tempo inteiro, mudando de condições, às vezes favoráveis, outras adversas para a navegação. Porém, o oceano não se navegará por si só, você precisará colocar seu navio em marcha e aproveitar as correntes e ventos para chegar ao destino que tiver determinado para si.

Nos últimos meses as condições têm sido para lá de duras e desfavoráveis, porém, mesmo assim inúmeras pessoas se lançaram à navegação. Elas serão as que desfrutarão mais esta brecha em que há facilidade e ventos aprazíveis.

As que, bem afortunadas, tiverem algo para começar agora, que o façam cientes de serem protegidas por sabe lá Deus que tipo de sorte.

E para todos, que os bons sentimentos que surgem com maior facilidade agora sirvam para estabelecer vínculos de cooperação mutua e se aproximarem das pessoas com que andarão por uma boa parte do caminho.