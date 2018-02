Das 21h42 de domingo 16-9-12 até 12h27 de segunda-feira 17-9-12, horário de Brasília, a Lua que começa a crescer em Libra está em sextil com Vênus e trígono com Júpiter. No mesmo período, Mercúrio e Netuno estão em quincunce.

Eis um bom início de semana útil, no qual, se você der os pontapés iniciais e impulsos básicos para seus projetos de progresso andarem um pouco mais, certamente haverá algumas condições novas que favorecerão essa atitude.

Nada acontecerá com quem ficar esperando as benesses caírem do céu em suas hortas, eles e elas ficarão apenas esperando.

Como parte deste período acontecerá durante o horário de sono, não serão poucas as pessoas que produzirão sonhos de grandeza e prosperidade para se nutrirem dessa imaginação e partirem, já na vigília, a uma luta mais concreta para aproximar essa imaginação da realidade.

Nossa humanidade também trabalha enquanto sonha, só o corpo descansa, porque esse não aguenta o tranco da existência, está sempre pedindo arrego, sempre querendo voltar a ser o pó integrante da Terra novamente.

A alma não dorme, está em constante atividade e o ideal de sucesso e prosperidade que almejamos conquistar depende de colocarmos a personalidade, que inclui o corpo físico, à disposição como instrumento eficiente de realização.

Por isso, responder positivamente aos bons aspectos astrológicos deste momento requer que você desperte com muito entusiasmo e que traduza essa boa sensação em atitudes concretas, às quais a imaginação poderá se agarrar e continuar o trabalho para o qual existe.