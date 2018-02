Boas brigas merecem ser encaradas

Das 14h40 de segunda-feira 11-7-11 até 9h22 de terça-feira 12-7-11, horário de Brasília, a Lua que cresce em Sagitário está em oposição a Marte e trígono com Mercúrio.

Se a briga for boa, justa e necessária, agora será o período melhor para encará-la e tentar, através dessa, deixar as coisas claras e transparentes.

Uma boa sacudida é, por vezes, justa e necessária, o cérebro humano precisa, de vez em quando, de um pequeno choque para reordenar os circuitos e melhorar o desempenho.

Porém, esta é uma medida radical que se convertida em rotina perde toda sua eficiência e se torna contraproducente.

Ou seja, medidas que chocam só garantem eficiência se aplicadas em momentos que as comportem e sejam absolutamente eventuais, nunca uma rotina.

A constante repetição das mesmas discussões é, pelo contrário, a maneira mais eficiente de se perder o fio da meada e tornar contraproducente o que originalmente fornecia a oportunidade de melhorar a vida de todas as pessoas envolvidas.

Discutir relacionamento, por exemplo, é algo que só pode ser feito uma vez na vida e outra na morte, pois se o exercício se tornar constante se transformará em tédio e não sairá do lugar.

Porém, uma boa discussão no momento certo e em torno do motivo correto é a oportunidade de acertar os ponteiros.

Enfim, o momento é como andar no fio da navalha, algo perigoso, mas ao mesmo tempo fornecedor da oportunidade de fazer algo radical para colocar as coisas de seu interesse no eixo certo.

No mais, aproveite bem este período porque o que seguirá a este será de Lua VAZIA e tomará todo o resto da terça-feira e parte da manhã da quarta.



Próximo boletim será publicado às 9h22 de 12/7/11