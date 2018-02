Das 21h de sexta-feira 15-6-12 até 9h10 de sábado 16-6-12, horário de Brasília, a Lua que míngua em Touro está em trígono com Marte.

Avance! É propício valorizar a força de vontade.

Porém, se você não quiser que seus atos sejam desengonçados, atrapalhados ou tomados pela soberba que torna ruins até as boas intenções, a essa força de vontade será necessário agregar elegância.

Assim, com essa mistura magnífica de força de vontade colocada em ação com elegância, quem seria capaz de resistir?

A complexa trama que envolve você fazer o que sua vontade determinar sem, no entanto, cair no ridículo de atitudes desengonçadas ou exageradamente vaidosas que poderiam tornar sua vontade objeto de escárnio, depende de saber dosar com sabedoria o avanço e a contenção.

Elegância é contenção na medida certa, força de vontade em ação é energia liberada na medida certa.

Qual é a medida certa? Ora! Você não quer a receita completa aqui, né? Se Eu der a receita completa, então você não seguiria sua força de vontade, mas a minha.

Você saberá qual é a medida de contenção e qual a de libertar as forças interiores, para que tudo resulte em harmonia e beleza.

Isso só se compreende na experiência, não antes e nem depois.

Próximo boletim será publicado às 9h10 de sábado 16/6/12