Das 17h39 de quinta-feira 16-5-13 até 1h36 de sábado 18-5-13, horário de Brasília, a Lua completa a fase quarto crescente em Leão em quadratura com Marte e sextil com Júpiter.

Avance! Há energia disponível para seu avanço, um pouco atrapalhada talvez, mas disponível mesmo assim e, considerando que o avanço esperado como resultado de frases otimistas utilizadas indiscriminadamente nos últimos anos na Terra Brasilis colocaram você em atitude de expectativa para o que de bom poderia acontecer, qualquer avanço será, no mínimo, um alívio.

Porém, avançar é muito mais do que mero alívio, é o sinal que a alma precisa receber da realidade para confirmar que seus desejos de progresso são algo além do que uma fantasia.

Avance! Porque seu ímpeto contagiará e será contagiado positivamente pela mesma atitude que seus semelhantes tomarem.

Avance sem importar-se se os resultados imediatos sejam tão favoráveis e positivos quanto o esperado, neste momento não se poderia pretender que tudo desse certo, apenas se pode esperar avanço, o que já estaria de muito bom tamanho.

Em seu avanço você não precisa pisar na cabeça de ninguém, será tentador fazê-lo, mas assim como você cairia na tentação de pisar na cabeça de outrem, a sua também ficaria exposta para receber uma pisada.

Avance com o mínimo possível de efeitos colaterais que seriam produzidos por você se concentrar mais no que acontece ao seu redor do que em mirar fixamente o alvo pretendido e para lá se dirigir sem perder a concentração.