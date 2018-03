Às 6h55 de quinta-feira 10-1-13 a Lua quase Nova ingressou em Capricórnio e está em sextil com Netuno, conjunção com Vênus e quadratura com Urano até 14h49, horário de verão de Brasília.

A humanidade desempenha atividades infernais e celestiais, mas antes de você imaginar algo moralista nessa afirmação, me permita explicar melhor.

As atividades infernais são as objetivas, pragmáticas, chamadas de infernais porque se desempenham no sentido contrário das celestiais, que são subjetivas, sutis e impalpáveis.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A alma minimamente interessada em observar a si mesma enquanto existe verificará com facilidade essa afirmação e, também, perceberá que toda atividade infernal, ainda que promovida mediante a boa vontade de produzir independência e libertação, como é a busca de dinheiro através do trabalho objetivo, acaba resultando em seu contrário, em a alma se meter num labirinto insofismável de compromissos e tarefas do qual é muito difícil se libertar.

Ao mesmo tempo a alma percebe a si mesma sonhando e elevando anseios a um patamar muito elevado, uma nota musical que ressoa, que faz tanger as fibras mais íntimas do ser com imaginações que, mesmo parecendo impossíveis de realizar, a mera observação dessas produz alívio e entusiasmo, inclusive o necessário para empreender atividades infernais para comprovar se é possível criar algo na realidade objetiva que se pareça com esses sonhos.

Inferno e Céu não são dimensões de condenação eterna ou de recompensa, são movimentos inerentes ao ser humano e, muito provavelmente, a todo o Universo.

Em momentos como o atual, essa dualidade básica fica muito mais evidente.