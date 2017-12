Das 22h22 de segunda-feira 2-12-13 até 1h46 de quarta-feira 4-12-13, horário de verão de Brasília, a Lua NOVA de Sagitário está em quadratura com Marte. No mesmo período, Mercúrio e Marte em sextil.

Nada será resolvido com ataque de nervos, tua agressividade não fará o tempo andar mais depressa nem tampouco motivará as pessoas alvos de teus ataques a te servirem de acordo com teus intuitos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pelo contrário, tua agressividade à solta aumentará o tamanho dos problemas que pretendias resolver com esse ataque de fúria.

Tudo bem! De vez em quando a cabeça esquenta e se perde o controle sobre tudo, especialmente sobre o próprio humor.

Porém, já consertaste algo alguma vez através de uma demonstração imprópria de agressividade? Põe a mão no coração antes de dar tua resposta e entende de uma vez por todas, ataques de agressividade são ofensivos, e geralmente atingem inocentes que se assustam com essas demonstrações. Os inocentes são as crianças, que podem achar muita graça na violência da televisão, filmes e videogames, mas não acham graça nenhuma quando pessoas adultas se tornam agressivas, quanto menos se isso acontece dentro de casa.

Perder a cabeça é um incidente que pode acontecer com qualquer pessoa a qualquer momento, todos temos nossos limiares que, quando ultrapassados, colocam em marcha forças primitivas que não parecem se dobrar a qualquer tentativa de controle.

Porém, se por um lado não se consegue deter as forças primitivas, pelo outro se pode fazer um constante trabalho anterior de elevação, para que a agressividade, quando surgir, seja concentrada em assuntos mais produtivos.

Então, que tal se agora, que é um momento em que a agressividade circula à solta, Tu não aproveitas e te concentras naquelas tarefas que requerem tua atenção?

Trabalhar é uma forma de canalizar positivamente a agressividade.