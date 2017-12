Às 4h49 de sexta-feira 20-12-13 a Lua que míngua ingressou em Leão e está em sextil com Marte e trígono com Urano até 22h11, horário de verão de Brasília.

Se tiver assuntos para organizar antes de o mundo acabar (ops! Quis dizer antes do ano acabar), que seja agora.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Aproveite intensamente este período, pois já que o mundo vai acabar (não! de novo não!), pelo menos abandone-o com elegância, deixando para trás um rastro de ordem, de geométrica harmonia, de facilitação para tudo que virá por aí.

O tempo não é apenas um rio que nos empurra do passado ao futuro, este é apenas o convencimento mais arraigado e, por isso, damos muito valor ao antes para analisar o depois. Evidentemente, há importância nisso, de onde sugiro que você aproveite este período para organizar tudo e facilitar seu futuro.

Porém, a necessidade de organização não provém apenas do passado, é um eco do futuro também, um pressentimento de que o que virá por aí será muito diferente do conhecido.

O mundo acaba (o ano, é o ano que acaba!) e seria muito bom se você pudesse entrar no novo de forma purificada, livre dos pesos anteriores.