Às 8h18 de terça-feira 12-3-13 a Lua Nova ingressou em Áries em conjunção com Marte e Urano, sextil com Júpiter e quadratura com Plutão até 5h03 de quarta-feira 13-3-13, horário de Brasília.

A mente é um órgão de percepção, e você sabe disso porque certo número de vezes você verificou que sua imaginação coincidia com a realidade, as coisas se mostravam exatamente iguais ao que você imaginava.

Em muitos dos momentos em que pensamos que estávamos apenas pensando, não eram pensamentos apenas, eram percepções, visões coincidentes.

Nesses momentos se constata Algo Maior e vivemos de momentos em momentos, sempre em busca de Algo Maior.

E quando passa tempo demais sem que a realidade coincida novamente com nossa percepção dela, cada personalidade, com seu estilo, desempenha um ritual de libertação dessa falta de SINCRONIA.

Chuta-se o pau da barraca, baldes de duvidoso conteúdo voando de lado a lado, e que a morte da sombra refresque o ar.

Assim obra nossa humanidade!

Também obra de boa vontade, empenhando seus esforços para que tudo seja bom, belo e verdadeiro para o maior número possível de pessoas, sempre cuidando para não ofender ninguém intencionalmente.

Assim obra nossa humanidade!