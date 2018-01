As duas opções

Às 19h06 de sábado 7-1-12 a Lua Cheia ingressou em Câncer e permanece em sextil com Júpiter, quadratura com Urano e oposição a Plutão até 9h23 de domingo 8-1-12, horário de verão de Brasília. No mesmo período, Mercúrio ingressa em Capricórnio.

Você tem duas opções; a primeira consiste em continuar guiando sua vida pela busca de prazeres. Esta opção é legítima e consagrada pela imensa maioria de nossa humanidade, o que a torna normal e adequada.

A segunda opção consiste em você se recusar a continuar recebendo ordens do corpo físico, patrão absoluto dessa primeira opção, que com frequência avassaladora faz com que só pensemos nisso, naquilo e em tudo que nas fantasias provoca o suspense antecipado do prazer. Por meio da recusa, você inicia o caminho de tornar seu corpo físico servidor de vontades superiores, e não há na determinação de superioridade nenhum traço de separatismo ou elitismo, apenas a descrição de que quando a alma se esforça para tornar o corpo seu servidor, a mente enxerga tudo de um ponto de vista mais amplo e abrangente, superior por isso mesmo.

Neste momento o dilema se impõe, não para agregar sofrimento, mas para estabelecer mental e emocionalmente que há outras possibilidades de viver do que aquela em que meramente corremos atrás da busca de prazer.

Próximo boletim será publicado às 9h23 de 8/1/12