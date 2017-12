Das 14h28 de quinta-feira 27-6-13 até 21h17 de sexta-feira 28-6-13, horário de Brasília, a Lua que míngua em Peixes está em quadratura com Marte e trígono com Mercúrio.

Discutir com outras pessoas é apenas uma extensão do que acontece na própria mente, que discute consigo mesma, criando personagens, fictícios ou não, os quais, introjetados, servem de saco de pancadas para a mente processar essas discussões ensimesmadas e autofágicas.

A realidade objetiva e externa é apenas uma continuação do palco interior.

Em muitos casos as discussões podem e deveriam servir para as pessoas chegarem a um consenso, mas isso raramente ocorre. O que vemos é uma profusão de monólogos acontecendo simultaneamente, e que as pessoas chamam de discussões ou diálogos ou mesmo reuniões, as famosas reuniões em que todas as pessoas se encontram quando você liga para elas e as pertinentes secretárias e assistentes vão logo avisando: “está numa reunião, posso estar anotando seu telefone para ir passando o recado?”.

Pois bem, ocorre que pela configuração deste período, nada haveria de mais árido e estéril do que você se embrenhar em qualquer discussão agora, seja essa subjetiva ou objetiva.

Por isso, a não ser que você tenha tempo a perder e queira perdê-lo, melhor seria evitar as discussões.