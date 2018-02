Aproximação dos sonhos

Às 15h56 de terça-feira 19-3-13 a Lua quarto crescente ingressou em Câncer e está em trígono com Netuno e Mercúrio, quadratura com Marte e Urano até 8h05 de quarta-feira 20-3-13, horário de Brasília. No mesmo período, Sol ingressa em Áries.

De repente, aquela sensação de tempo perdido e oportunidades despercebidas ou de pouca astúcia na administração da própria vida. De repente, todas as cobranças interiores se fazem conscientes.

Sabe a razão de isso acontecer? É que os sonhos se aproximaram mais uma vez, iluminando os cantos escuros de seu coração, aqueles que estão no risco de amargar e apodrecer.

Para que isso não siga em frente, eis que os sonhos, aqueles mesmos que orientam e dão sentido às nossas existências, se aproximam mais uma vez.

Se você ficar com a parte da sensação de tempo perdido, de oportunidades esvaziadas e por aí vai a lista de decepções com sua própria alma, chegará ao final deste período com seu ser tomado de angústia e não terá entendido nada a respeito do que está em andamento, que é muito distante de ser mera tortura, é o confronto com o que ficou sem realizar para que você recupere o ânimo e continue sua luta.

Porém, a luta não se luta sozinha, precisa do lutador interior que só pode desempenhar suas funções por meio da sagrada decisão de entrar no campo de batalha independentemente de suas frustrações, remorsos, ressentimentos e todas as sortes de apequenamentos que vamos sofrendo ao longo da existência.

É agora que se deve atualizar a consciência de que o valor de um ser humano não se mede pelas circunstâncias que rodeiam sua evolução, mas pelo que ele ou ela decidir fazer com o que é disponível.

A entrada do Sol no signo de Áries estabelece o equinócio de outono aqui no hemisfério sul, um dos dois dias do ano em que as horas de luz e sombra se equiparam.