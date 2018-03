Aproveite a Lua VAZIA

26-10-11 – quarta-feira – Das 10h19 até 13h09, horário de verão de Brasília, a Lua quase Nova de Libra está VAZIA.

O que vem a seguir depois deste período é um ciclo de grande discordância, atrito e desavenças profundas.

Por isso, mais do que nunca é propício que você use este ciclo de Lua VAZIA para se desapegar de todos os resultados e objetivos concretos que você anseia realizar, para que sua alma se despreocupe e se nutra de leveza, condições necessárias para contra-arrestar a onda de discordâncias que vem por aí e, mesmo participando dessa, sua alma não ser afetada profundamente por ela.

Distancie-se dos problemas, não se deixe contaminar pela pressa das pessoas ao seu redor, fique na sua, encontre um centro de calma em sua mente imaginando belas paisagens ou recorrendo a memórias aprazíveis.

Uma vez conseguido isso, entre no campo de batalha com a mente desapegada da necessidade de vencer ou do temor de perder, preparada apenas para lutar e defender o princípio da liberdade, o único que garante que você continue humano.

Próximo boletim será publicado às 13h09 de 26/10/11