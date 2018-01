Aprimora-te

Das 21h09 de quinta-feira 24-10-13 até 18h32 de sexta-feira 25-10-13, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Câncer está em trígono com Saturno e Mercúrio, e conjunção com Júpiter.

Faze tudo o que fazes todos os dias, mas faze-o melhor do que nunca, te aprimora em cada pequeno detalhe, ainda que te pareça sem importância.

Escovar os dentes, tomar banho, veste tua melhor roupa, dorme teu melhor sono, arruma tua cama, melhora a iluminação, tira o pó dos móveis, te alimenta com frutas e nutrientes adequados ao teu trabalho, nem mais, nem menos, conversa com as pessoas próximas, coloca nessa conversa a intenção de saber delas, mas sem invadi-las, se elas não quiserem te contar nada, não as pressiones.

Em todas as questões da vida cotidiana encontrarás a oportunidade de enxergar uma Vida mais abundante que normalmente deixas de lado, por achares que é óbvia demais. A banalização do teu tempo é a banalização dessa Vida mais abundante também.

Em tudo coloca tua atenção mais carinhosa, em tudo deposita a confiança de seres parte de Algo Maior.