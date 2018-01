Às 15h03 de quinta-feira 2-1-14 a Lua que começa a crescer ingressou em Aquário e está em sextil com Urano, trígono com Marte e quadratura com Saturno até 23h47 de sexta-feira 3-1-14, horário de verão de Brasília. No mesmo período, Sol e Marte em quadratura, Mercúrio e Júpiter em oposição.

Antes de que o ano fique velho sem nem mesmo ter começado, desiste de todo e qualquer conflito, pois nenhuma discussão te servirá para ganhares o troféu da razão nem tampouco te dará vantagem para conseguir fazer o que desejares.

Antes de que o ano fique velho sem nem mesmo ter começado direito, te renova, faze de tua presença um ponto de luz que se irradie e influencie positivamente as pessoas com que te relacionas.

Verás que paira um clima tenso e agressivo, verás que as coisas estão difíceis para todos, há um quê de frustração por tudo ter saído tão caro e não ter provido nem o descanso nem muito menos o divertimento desejado.

Trata as pessoas com solidariedade e compaixão, são tuas irmãs do caminho, é com elas que terás de continuar andando, pois mesmo que te sejam antipáticas e queiras trocá-las por outras, logo adiante perceberias que terias mudado apenas o nome e endereço, mas que as questões continuariam as mesmas.

Antes de que o ano fique velho sem nem mesmo ter começado, te renova definitivamente, só isso garantirá que haja motivo de celebração.