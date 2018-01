Às 14h58 de sábado 4-1-14 a Lua que cresce ingressou em Peixes e está em conjunção com Netuno, sextil com Plutão e Sol, trígono com Júpiter até 16h43 de domingo 5-1-14, horário de verão de Brasília.

Esse gosto amargo que fica na boca por ter despendido recursos exorbitantes e nada ter valido a pena, esse gosto ácido que resta na boca por não ter aproveitado o tempo de descanso para descansar, mas ter se esvaído energeticamente em situações que promoveram resultados de duvidosa reputação, tudo isso se junta agora e traz à mente um estado de ânimo decepcionante.

Porém, por que te preocupas tanto? Por acaso este é o fim de tua linha? Por acaso desconfias de não haver mais nenhuma outra oportunidade para te redimires?

Ainda há muita vida para ser vivida e se cometeste erros e equívocos neste réveillon, tens o resto de tua vida para consertá-los e nunca mais os repetires.