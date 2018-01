Analise melhor

Às 2h36 de terça-feira 10-1-12 a Lua que começa a minguar ingressou em Leão e permanece em quadratura com Júpiter, trígono com Urano e quincunce com Mercúrio e Plutão até 16h22, horário de verão de Brasília.

A boa vontade de solucionar problemas e facilitar sua vida precisará ser revista com profundo poder de discriminação durante este período.

Acontece que no que depender da matemática estelar, o que for posto em marcha agora tende a produzir o contrário do que essa suposta boa vontade desejaria, o resultado seria complicado e emaranhado.

Por isso, se não quiser nada disso em sua vida e muito pelo contrário, antes de tomar decisões e iniciar empreendimentos, durante este período dedique um pouco mais de tempo que o normal a analisar com profundidade os eventos, mas principalmente analisar com profundidade quais seriam suas verdadeiras e ocultas intenções.

Às vezes, a resposta oculta em relação à insanidade da qual nos tornamos vítimas escolhe a dedo um período no qual supostamente exerceria a boa vontade, mas eis que a má vontade se esgueira nela e aproveita o tempo para complicar e bagunçar.

Você não deve se abster de nenhuma ação, apenas analisá-la com mais profundidade para enxergar as verdadeiras intenções que se esgueiram entre uma boa vontade e outra.

Próximo boletim será publicado às 16h22 de 10/1/12