Ambiguidade, te acostuma com ela

Às 22h08 de domingo 17-11-13 a Lua CHEIA ingressou em Gêmeos e está em quadratura com Netuno, sextil com Urano e quadratura com Marte até 14h01 de terça-feira 19-11-13, horário de verão de Brasília.

Fazer planos, que coisa boa! Restringir os planos porque os recursos não são suficientes, que coisa ruim!

Entre coisas boas e coisas ruins andarás neste período, porque tudo se mistura a tal ponto que só te resta um sentimento ambíguo diante desse panorama.

Ambiguidade, coisa boa e coisa ruim simultaneamente, ninguém prefere se encontrar neste estado emocional, porém, dentre todos é o mais realista possível, porque Tu sabes, por própria experiência, uma que se atualiza agora, a vida vem inteira sempre, misturando o que preferes com o que te desagrada.

Porém, por acaso lhe dirias a tua mente para se deter e não fazer mais planos porque sabes que lá adiante terias de recuar? Provavelmente não, provavelmente continuarás a destilar um mínimo de prazer com teus mirabolantes planos ainda que saibas no fundo de tua alma que não terás como realizá-los.

Os recursos não são suficientes, mas por aí espreitam os usurários oficiais a te estender a ajuda necessária para que satisfaças teus anseios. Assim terás a ilusão de que consegues, e conseguirás, mas a um preço exorbitante, não bastassem os exorbitantes impostos que pagas, ainda por cima, para realizar teus planos pagarás juros astronômicos.

E assim te encontras na segunda e terça-feira que despencam vertiginosamente na direção das festas de fim de ano, com a alma louca para planejar e concretizar algo que te divirta imensamente e que signifique que o ano que vem Tu decolarás acima de todos teus semelhantes.

Se esse ritual te agrada, mesmo que temporariamente, então segue em frente. Porém, se esse ritual não te atrai nem tua alma se identifica com esse, poupa teus recursos, olha lá na frente, há perspectivas melhores para te divertires e celebrares o ano novo que se avizinha.