Às 0h48 de sexta-feira 22-6-12, a Lua que cresce ingressou em Leão e está em sextil com Júpiter e Vênus, também em trígono com Urano até 16h38, horário de Brasília.

Se você quiser amor, então se torne digno de receber amor, se transforme na pessoa mais amável da galáxia.

A amabilidade fará com que o amor que você deseja receber venha até você de forma infalível.

Esperar receber amor sem se dispor a oferecê-lo fará você ficar esperando.

Ai! Tenho tanto amor para dar e nada da infalibilidade acontecer! Pensará talvez você ao ler essas afirmações.

Desconfie de haver uma parte do processo travada, que esse seu tanto amor para dar seja apenas uma meia verdade, e desconfie que essa parte travada consista em você guardar seu amor para alguém que ainda não chegou.

Por que esperar? Abra as portas do seu coração e entregue seu amor ao mundo, sem necessariamente isso ter conotação sexual ou romântica, apenas com você desempenhando suas funções da melhor forma possível, aprimorando-se constantemente e, também, tratando bem todo mundo, sendo amável.

Faça isso sem esperar nada em troca, pois o amor é em primeiro lugar uma dádiva, esperar receber o que deve ser oferecido é o que trava todo o processo.

Agora o momento é propício para amar de forma anônima, através de atitudes amáveis e gentis para com todas as pessoas que você fizer contato hoje.

Próximo boletim será publicado às 16h38 de 22/6/12