Às 9h32 de terça-feira 5-6-12 a Lua Cheia ingressou em Capricórnio e está em sextil com Netuno, quadratura com Urano e conjunção com Plutão até 23h55, horário de Brasília. No mesmo período, Sol e Vênus em conjunção, no peculiar Trânsito de Vênus.

Alinhar o maravilhoso mundo dos pensamentos em que nossa humanidade se refestela com elevação e vileza com a prática cotidiana de todos aqueles atos necessários e obrigatórios, eis a fórmula da qual depende a vivência de uma intensidade com a qual sempre sonhamos, mas que raramente fazemos acontecer.

O processo se chama de alinhamento e consiste em pensar no que você está fazendo, desejar o que está fazendo e fazer o que está fazendo.

Porém, o normal é pensarmos uma coisa, desejarmos outra diferente enquanto fazemos uma terceira que não tem nada a ver com as anteriores perspectivas. No máximo do alinhamento, duas dimensões poderão estar integradas, mas sempre restará uma dessas fora de sincronia.

Nos momentos em que conseguimos, sequer por um instante, o alinhamento total, experimentamos glória e nos sentimos colossais, mesmo que na prática isso signifique abrir a tampa de uma garrafa. O ato pode ser banal em si, mas o envolvimento nesse o torna importante.

Uma vez experimentada essa situação nunca mais conseguimos ser os mesmos banais de antes, já fomos tocados por uma elevação que servirá de orientação para todos nossos objetivos, desejaremos ardentemente experimentá-la mais uma vez e assim por diante até chegar o dia em que viveremos o tempo inteiro com a mente, a emoção e o instrumento corporal alinhados, servindo um Plano Maior e, ao fazê-lo, prestaremos serviço ininterrupto a todos os outros reinos também.

Próximo boletim será publicado às 23h55 de 5/6/12