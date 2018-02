19-2-14 – quarta-feira – Das 4h45 até 16h52, horário de Brasília, a Lua que míngua em Libra está em trígono com Mercúrio e conjunção com Marte.

Tu tens algo a dizer, Tu tens os instrumentos para dizê-lo, só não sabes se é oportuno manifestar-te. Quanto a isso pouco tenho a comentar, poderia ser técnico e te afirmar: Mercúrio retrograda, freia tua língua!

Porém, na prática as circunstâncias são mais complexas do que isso, em muitos casos, e vai que um desses se aplique a ti, é necessário dizer o que não deveria ser dito para provocar uma cisão e as coisas recuperarem sua vivacidade depois.

Diante desse cenário, então, só falta fazeres um autoexame para verificar se tua alma está disposta a segurar o rojão e assumir as consequências.

De todo modo, se não for agora, será depois, porém, o que precisa ser dito será dito.

É bom para a sustentação e renovação dos laços que mais interessam.