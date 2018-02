Além da ignorância

Às 21h15 de terça-feira 5-3-13 a Lua quarto minguante ingressou em Capricórnio e está em sextil com Netuno, quadratura com Urano, sextil com Vênus e conjunção com Plutão até 16h15, horário de Brasília.

Os exaltados buscadores de culpados se alimentam de medo, que é cheio de segredos e simulações para que não transpareça o verdadeiro sentimento, travestindo-se de fúria acusatória, dedo em riste e imaginações insanas a respeito de uma condição de vítima que é incompatível com a própria natureza humana.

Não há vítimas nem culpados, não há vencedores nem vencidos, há uma comunidade humana que ainda não consegue compreender que o suprimento natural de todas suas necessidades é a cooperação mutua, olhar os semelhantes com sentimento fraternal, confiantes e confiáveis, independente da raça, credo ou orientação mental.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Religiões, ideologias e o constante martelar de um sistema educacional feito à medida para transformar a humanidade em engrenagem industrial, tudo conspira para que a ignorância se preserve.

Porém, nem a isso se poderia culpar, porque sendo nossa humanidade livre pela própria natureza, é a liberdade que nos torna humanos, os únicos culpados, afinal, somos nós mesmos, por não nos insurgir contra o que nos oprime, fazendo disso a prioridade cotidiana.