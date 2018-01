Das 23h09 de domingo 19-1-14 até 18h55 de segunda-feira 20-1-14, horário de verão de Brasília, a Lua que míngua em Virgem está em sextil com Júpiter, trígono com Vênus e sextil com Saturno. À 1h51 de segunda-feira 20-1-14, horário de verão de Brasília, Sol ingressa no signo de Aquário.

Verás que te dá uma alegria ímpar que não teria razão aparente para surgir, já que tua mente continua apegada às preocupações de estimação, sem as quais imaginarias ser impossível desenvolver uma vida decente.

Porém, eis que está aí, essa alegria ímpar que atravessa teu coração e te faz olhar com tolerância e compaixão as limitações alheias, as mesmas que em momentos “normais” se converteriam nas razões de tua alma ser dura e severa com as pessoas.

Essa alegria ímpar e sem razão é o amor que ama através de tua presença, é a fluência do sistema circulatório universal, do corpo colossal em que te moves e experimentas ser.

Essa alegria ímpar te servirá para atrair prosperidade e bons sentimentos, agora essa fluência é espontânea, nem precisas te preocupar com nada, essa flui através de ti.

Logo mais, porém, terás de sustentar essa fluência através de tuas decisões e atitudes.

Por isso, observa bem o proceder dessa alegria ímpar enquanto emerge através de ti com seu olhar tolerante, piedoso e compassivo. Observa o quanto o trato com as pessoas fica fico e elegante, sincero e cheio de graça, o quanto é isso que Tu anseias acontecer.

Acontecer, está acontecendo, não te preocupes, mas te lembra que depois essa fluência diminuirá, porém, permanecerá disponível para que Tu a invoques através de tuas atitudes e comportamentos.